Neptunia Virtual Stars dévoile ses dates de sortie en Europe

Officialisé il y a un peu plus d’un an et déjà disponible sur le territoire japonais, Neptunia Virtual Stars nous avait promis une arrivée occidentale, au grand bonheur des amoureux de la licence Neptunia. On l’attendait pour ce début d’année et Idea Factory International vient d’annoncer les dates de sortie : il arrivera le 5 mars sur PlayStation 4 et le 29 mars sur PC via Steam.

Les premières images occidentales

Le prochain jeu de Compile Heart sortira donc en mars prochain dans nos contrées occidentales. D’abord sur PS4, le 2 aux Amériques, le 5 en Europe et le 29 sur Steam partout dans le monde. Le titre propose les voix originales japonaises ainsi que des sous-titres anglais, comme on en a malheureusement l’habitude. Sur Steam, les joueurs pourront opter pour un sous-titrage japonais ou chinois traditionnel.

La bonne nouvelle, c’est qu’une édition physique accompagnera la sortie sur PlayStation 4. Celle-ci est d’ores et déjà disponible à la précommande sur Amazon et sortira à la même date que l’édition numérique.

Pour rappel, ce nouvel opus à la série Neptunia prend la forme d’un jeu d’action hack’n’slash. Cette histoire inédite nous plongera dans une dimension appelée Virtualand où des VTubers sont envoyés pour faire face à un fléau. On y retrouvera bien sûr nos célèbres héroïnes avec Neptune, Noire, Blanc et Vert mais aussi de nouvelles têtes avec divers groupes.