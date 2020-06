Neptunia Virtual Stars annoncé pour l’Europe avec une sortie en 2021

Connu sous le nom de VVVtunia sur l’archipel nippon, le jeu va faire son entrée en occident avec une autre appellation : Neptunia Virtual Stars. Idea Factory International vient d’annoncer sa localisation occidentale et les aventures de nos déesses virtuelles se feront sur PlayStation 4 en 2021.

Quelques images pour fêter ça

Alors que l’on attend Megadimension Neptunia VII sur Switch, ce nouvel opus à la série des Neptunia va prendre la forme d’un jeu d’action et hack’n’slash. Le titre nous raconte une nouvelle histoire en compagnie de visages connus de la série. On sera plongé dans une dimension appelée Virtualand où des VTubers y seront envoyés pour créer du bon contenu pour faire face à un fléau. Deux groupes seront envoyés, les étoiles montants Mi & Yu, membre de Newtral, et les déesses de Gamindustri, avec les personnages les plus connus de la série, Neptune, Noire, Blanc et Vert.

Les deux groupes vont devoir faire équipe à travers un jeu plus axé action que certaines itérations de la franchise. On aura par exemple une nouvelle mécanique, le BeatTik, où il s’agit d’un jeu de rythme où il faudra appuyer sur les bonnes touches avec le bon tempo. D’autres mécaniques tourneront autour de la musique et l’on aura le plaisir de découvrir tout ça courant 2021 pour la sortie de Neptunia Virtual Stars sur PlayStation 4.