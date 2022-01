Need for Speed : Un nouvel épisode devrait sortir en fin d’année 2022

La série Need For Speed a connu quelques remous ces dernières années. Ayant perdu de sa superbe sur les derniers volets, la licence avait un peu baissé sa cadence. Après l’opus Payback en 2017 puis Heat en 2019, Electronic Arts a déclaré prendre son temps : bien qu’on ait tout de même eu droit à un remaster de Hot Pursuit en 2020, la série s’est mise en pause, notamment parce que le studio Criterion – en charge du futur épisode – est arrivé en renfort sur Battlefield. 2022 semble cependant être la bonne année pour le retour de la franchise.

C’est une nouvelle fois le journaliste Tom Henderson qui nous partage ses confidences. Si l’arrivée d’un nouveau volet n’a rien d’étonnant, il déclare cependant qu’Electronic Arts pourrait bien sortir son nouveau Need For Speed pour la fin de l’année . Plus précisément, il évoque les mois de septembre/octobre, ce qui est une période relativement logique pour une sortie de cette taille. Il confirme aussi que le développement avait été mis en pause le temps que les équipes de Criterion viennent épauler celles de DICE sur Battlefield 2042.

EA is expecting Need for Speed by Criterion Games to release in September/October 2022.

Need for Speed development had to be paused in summer 2021 as Criterion Games needed to help with the development of Battlefield 2042. pic.twitter.com/pGHiEIYmbv

