BAFTA Games Awards : La liste complète des nommés de l’édition 2021 est disponible

Alors que la deuxième édition des Pégases se déroulera le 17 mars prochain, une autre cérémonie dédiée aux meilleurs jeux vidéo de l’année 2020 aura lieu outre-Manche plus tard ce mois-ci : les BAFTA Games Awards. Prévu le 25 mars, l’événement britannique a dévoilé sa liste des nommés dans laquelle on retrouve des titres comme The Last of Us Part II, Hades ou encore Ghost of Tsushima. Alors, qui succèdera à Outer Wilds, le grand gagnant de 2019 ?

Dix-huit récompenses à la clé

Disponible sur le site officiel de l’organisation des BAFTA, voici la liste complète des nommés répartis dans les dix-huit catégories au programme de l’édition 2021 des BAFTA Games Awards :

Meilleur jeu

Animal Crossing : New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Meilleur game design

Animal Crossing : New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Meilleures animations

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

Meilleure performance technique

Demon’s Souls Remake

DOOM Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Meilleur scénario

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Meilleur sound design

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part III

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Meilleure bande-son

Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri, Shigeru Umebayashi, Peter Scaturro)

Hades (Darren Korb)

The Last of Us Part II (Gustavo Santaolalla, Mac Quayle, Scott Hanau)

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (John Paesano, Scott Hanau, Alex Hackford)

Ori and the Will of the Wisps (Gareth Coker)

Sackboy: A Big Adventure (Jay Waters, Joe Thwaites, Joanna Skorupa)

Au-delà du divertissement

Animal Crossing : New Horizons

Before I Forget

Dreams

The Last of Us Part II

Spiritfarer

Tell Me Why

Meilleur jeu britannique

Dreams

F1 2020

Fall Guys: Ultimate Knockout

The Last Campfire

Röki

Sackboy: A Big Adventure

Meilleur premier jeu

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

The Falconeer

Röki

Meilleur suivi de jeu

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Dreams

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Meilleur jeu familial

Animal Crossing : New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys: Ultimate Knockout

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing : New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys: Ultimate Knockout

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Meilleur jeu original

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero : TV Edition

Spiritfarer

Meilleure performance d’acteur/d’actrice dans un premier rôle

Ashley Johnson dans le rôle d’Ellie (The Last of Us Part II)

Cherami Leigh dans le rôle de V en version féminine (Cyberpunk 2077)

Cody Christian dans le rôle de Cloud Strife (Final Fantasy VII Remake)

Daisuke Tsuji dans le rôle de Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Laura Bailey dans le rôle d’Abby (The Last of Us Part II)

Nadji Jeter dans le rôle de Miles Morales (Marvel’s Spider-Man : Miles Morales)

Meilleure performance d’acteur/d’actrice dans un second rôle

Carla Tassara dans le rôle de Judy Alvarez (Cyberpunk 2077)

Jeffrey Pierce dans le rôle de Tommy (The Last of Us Part II)

Logan Cunningham dans le rôle de Hades, Achille, Poséidon, Astérion, Charon et le narrateur (Hades)

Patrick Gallagher dans le rôle de Khotun Khan (Ghost of Tsushima)

Shannon Woodward dans le rôle de Dina (The Last of Us Part II)

Troy Baker dans le rôle de Joel (The Last of Us Part II)

Jeu du public