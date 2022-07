Nacon : Les casques Rig Pro Series arriveront en Europe dès cet automne

Nacon a mis l’accent sur la présentation de nombreux jeux lors de sa dernière édition du Nacon Connect, mais il ne faut pas oublier que l’éditeur français est aussi connu pour produire de nombreux accessoires gaming. C’est pourquoi il s’est attardé sur sa gamme de casques Rig Pro Series, avec trois modèles qui arriveront bientôt en Europe.

Des nouveaux casques pour Nacon

Comme on peut s’y attendre, Nacon proposera plusieurs types de casques pour répondre à toutes les envies, mais aussi à tous les budgets. On a donc découvert le RIG 300 Pro Series, qui pourra être branché sur votre PC ainsi que sur vos consoles Nintendo, PlayStation et Xbox. Cette gamme dispose de larges écouteurs qui isolent du bruit, avec des coussinets en mouse pour apporter du confort et des haut-parleurs de 40mm.

Si on monte en gamme, on retrouvera le RIG 500 Pro Series de deuxième génération, qui a droit à un nouvel arceau en métal plus léger, plus flexible, et plus résistant. Cette fois-ci, les coussinets sont en bi-matière et les haut-parleurs de 50mm garantissent le meilleur du son, surtout lorsque vous avez besoin de son 3D.

Enfin, le plus haut de gamme sera le RIG 800 Pro Series, disponible pour les consoles Xbox et PlayStation, ainsi que pour le PC. Ce casque va s’accompagner d’une station d’accueil pour le recharger, le ranger, et assurer son fonctionnement sans-fil. Il disposera de 24 heures d’autonomie, et promet d’être le casque le plus confortable de la gamme, notamment par son poids qui sera plus léger.

Pas de date précise pour le moment concernant ces casques RIG Pro Series, mais Nacon indique qu’ils devraient arriver dans le courant de l’automne.