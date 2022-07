ParadiZe Project

ParadiZe Project est un jeu d'action et de survie en vue du dessus, dans lequel on doit faire face à une apocalypse zombie. Mais heureusement, certains zombies ne sont pas comme les autres et il est possible d'en apprivoiser, afin de les contrôler et de les faire exécuter des tâches, comme la construction d'un camp, ou de nous aider lors des affrontements. Le jeu met en avant plusieurs types de zombies, comme des animaux, et est jouable en solo ou en coopération.