My Hero One’s Justice 2 : de nouveaux costumes et un nouvel événement arrivent

Tandis que les fans de My Hero Academia attendent la saison 5 de l’anime, prévue pour avril 2021, My Hero One’s Justice 2 continue de se mettre à jour, avec cette fois-ci de nouveaux costumes, après la sortie du DLC centré sur le personnage de Mei.

Les héros du dimanche

Les élèves de Yuei troquent cette fois-ci leur costume de super-héros et les uniformes pour se mettre en habit du week-end, loin de leur vie quotidienne au lycée. Ces nouveaux costumes seront disponibles prochainement pour les élèves de la classe 1-A, avec 10 couleurs différentes par tenue pour trouver votre propre style.

On note également l’arrivée prochaine d’une événement durant lequel un personnage viendra parfois s’opposer à vous suite à un match non-classé en ligne. Vous gagnerez alors des points et des récompenses à chaque fois que vous battrez l’un de ces « intrus ».

On attend maintenant une date de sortie pour ce nouveau DLC. My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.