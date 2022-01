My Hero Ultra Impact, le nouveau jeu mobile My Hero Academia, ouvre ses préinscriptions

La licence My Hero Academia a déjà eu droit à plusieurs jeux sur consoles grâce à la série des My Hero One’s Justice, mais aussi sur smartphones, avec le populaire My Hero Academia: Strongest Hero. Les joueurs asiatiques ont cependant la chance de pouvoir jouer à un autre titre, nommé My Hero Ultra Impact, qui vient justement d’ouvrir ses préinscriptions en préparation de son arrivée en Occident.

Le nouveau jeu mobile arrive bientôt

Il est désormais possible de se rendre sur l’App Store ou sur le Google Play Store pour se préinscrire au lancement de My Hero Ultra Impact. Si aucune date n’est encore annoncée, on imagine que cela ne devrait plus trop tarder, comme c’est souvent le cas lorsqu’un jeu débute ses préinscriptions. En se préinscrivant, vous recevrez des récompenses au lancement en fonction du nombre de préinscriptions. On ne sait en revanche pas s’il sera traduit en français.

My Hero Ultra Impact prend la forme d’un RPG avec des combats en équipes de trois, dans lequel on retrouve la plupart des personnages du manga, mais façon chibi. On a également droit à de nombreuses illustrations à collectionner, et le tout est évidemment sous couvert d’une formule gacha. Il est possible de revivre l’histoire de manga et de customiser notre propre base, avec également du PvP au programme. Bref, de quoi attendre sagement la sortie de la saison 6 de l’animé, en automne prochain.