My Friend Pedro listé sur PS4, une sortie pour bientôt ?

Et si le sympathique My Friend Pedro arrivait prochainement sur PlayStation 4 ? C’est en tout cas ce que laisse supposer sa récente apparition sur le site du PEGI (The Pan European Game Information), la classification européenne des jeux vidéo. Plus qu’une annonce à faire ?

La banane, aussi sur PlayStation

Sorti en juin dernier sur PC et Nintendo Switch, My Friend Pedro est un jeu de tir en sidescrolling relativement sympathique. On vous en avait d’ailleurs parlé lors d’un Indie Story. Depuis, le titre a profité d’une mise à jour gratuite estampillée Code Yellow et est sorti sur Xbox One en décembre dernier.

Le fait qu’il soit listé par le PEGI est suffisant pour nous indiquer une sortie PS4 dans les prochaines semaines. Il ne reste plus qu’à attendre une déclaration officielle de la part des développeurs de DeadToast Entertainment ou de son éditeur, Devolver Digital. Cela ne devrait donc plus trop tarder.