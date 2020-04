My Friend Pedro disponible dès aujourd’hui sur PS4

Si le compte officiel Twitter de Playstation a annoncé plus tôt cette journée cinq jeux indépendants qui devraient faire leurs sorties prochainement sur PS4, il en est un autre qu’on a plus besoin d’attendre. En effet, le titre de Devolver Digital arrive aujourd’hui fraîchement sur le store de la console de Sony.

Un portage PS4 pour donner la banane

Celui-ci avait récemment annoncé son arrivée sur le store de la PS4, et est livré avec la mise à jour gratuite « Code Yellow » qui avait pris place en octobre 2019. Cette mise à jour ajoutait son lot de nouveautés au titre avec la présence de nouveaux modificateurs d’options afin de personnaliser son run.

Il est désormais possible de se procurer My Friend Pedro sur PC, Switch et PS4, vous pouvez retrouver notre test du jeu à ce lien.