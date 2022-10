MultiVersus : Stripe arrivera la semaine prochaine

MultiVersus continue de dérouler les sorties de personnages déjà annoncés et nous confirme que le prochain à arriver sera Stripe via une série de tweets teasers sur le compte officiel du jeu.

MultiVersus tease Stripe

Wait… What time is it?! Mother of god… what have we done? Next week is going to get a bit chaotic. #MultiVersus pic.twitter.com/xgr1QtIQX6 — MultiVersus (@multiversus) October 7, 2022

Le plus célèbre des Gremlins arrivera donc la semaine prochaine dans MultiVersus. Et vu que toutes les sorties de personnages se déroulent le mardi, on prend peu de risque en affirmant que cela devrait donc se faire le mardi 11 octobre en début de soirée, avec un stream de présentation de son gameplay sur Twitch pour vous faire patienter pendant la maintenance.

Le créateur du jeu Tony Huyhn a annoncé que les deux prochaines mises à jour du jeu seraient particulièrement importantes. Ce qui laisse donc penser que le personnage n’arrivera pas seul et que l’on pourrait donc enfin voir débarquer l’un des deux modes annoncés (le classé ou l’arcade). Avec probablement Black Adam dans le patch suivant, sauf s’il est gardé pour plus tard dans la saison qui se terminera le 15 novembre.

Ou alors un nouveau terrain comme on peut s’y attendre vu la publication de l’OST de manière officielle par Warner Bros et qui contient une musique nommée Come On Down to the Warner Bros. Lot et qui nous fait forcément penser aux Animaniacs. Le stage des Cromulons était bien arrivé plusieurs semaines avant Rick et Morty donc pourquoi pas ?

MultiVersus est toujours en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, avec une section dédiée aux guides et astuces du jeu sur notre site.