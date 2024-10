Le FPS cartoonesque Mouse: P.I. For Hire annoncé sur consoles pour 2025, un nouveau trailer jazz dévoilé

La souris fait son trou sur consoles

Il serait faux de dire qu’il ne figure pas parmi les jeux indépendants que l’on surveille à la rédaction. Il faut dire que dès son annonce, Mouse: P.I. For Hire nous avait tapé dans l’œil avec ses graphismes inspirés des cartoons des années 30. Derrière cet esthétique très Disney à la Steamboat Willie, se cache des mécaniques de FPS solo assez classiques, auxquelles on aurait rajouté une influence BioShock pour son système d’amélioration.

Jusqu’ici uniquement confirmé sur Steam, le FPS vient d’officialiser une arrivée sur consoles pendant la récente émission Xbox. Et pas seulement sur les plateformes de Microsoft : il arrivera sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Pas de Game Pass évoqué et on ne sait pas si la sortie se fera en simultanée avec le PC, bien que le communiqué le laisse sous-entendre. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée à cette occasion, avec un peu de gameplay et ce qui semble être un combat de boss contre Vic Gatore, un alligator pas très commode.

Pas encore de date de sortie cependant pour ce MOUSE: P.I. For Hire. Le studio nous donne rendez-vous en 2025 mais ne veut pas se prononcer davantage en attendant d’avoir suffisamment avancé dans son développement. On reste attentif.