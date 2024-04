Déjà maous costaud

Mouse est un FPS cartoonesque, mais qui reste assez noir dans son ambiance. On y incarne un détective privé naviguant dans une ville infestée de violence mafieuse et peuplée de criminels issus des bas-fonds. Vous allez ainsi partir en quête de justice dans une ville en proie au chaos et à la corruption. En tout cas, son look donne toujours envie de le prendre en main et on espère qu’il proposera plus qu’un joli look.

La dernière bande-annonce de gameplay dévoile quelques-unes des toutes nouvelles mécaniques de jeu en développement, incluant :

Le grappin qui permet d’accrocher des points désigner pour se déplacer rapidement

Un hélicoptère qui réduit la vitesse de descente et facilite la traversée aérienne

La boîte d'épinard pour gagner en force à la manière d'un Popeye

« MOUSE est très important pour tout le monde ici chez Fumi Games, et nous sommes engagés à assurer qu’il réponde à toutes les attentes. Notre objectif a toujours été de créer un jeu qui combine notre passion pour l’animation avec notre passion pour les jeux de tir à la première personne. Nous sommes véritablement engagés à collaborer étroitement avec la communauté MOUSE pour créer un jeu qui résonne vraiment avec les joueurs. Nous visons à partager plus de détails – chaque fois que possible – au fur et à mesure que le développement progresse. Notre partenariat avec PlaySide et notre équipe dédiée et talentueuse travaille dur pour vous apporter le meilleur jeu de tir cartoon grandboomer jamais créé ! » déclare Mateusz Michalak, PDG de Fumi Games.

Mouse est attendu pour 2025 sur PC (les autres plateformes n’ont pas encore été annoncées).