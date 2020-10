Mortal Shell : La mise à jour gratuite Rotten Automn disponible dès maintenant

Sorti en août dernier, Mortal Shell dévoile aujourd’hui sa mise à jour nommée Rotten Automn qui a le mérite d’offrir au jeu quelques options sympathiques comme, par exemple, la présence d’un mode photo.

Le défilé de mode des Shells

Bien que cette mise à jour n’offre pas de véritable contenu supplémentaire au titre, certains joueurs trouveront surement les ajouts de cette mise à jour appréciables. Sans plus attendre, voici le contenu de Mortal Shell Rotten Autumn :

Une mini-quête centrée autour de Gorf

Un mode photo

10 nuances de couleurs pour les différentes Shells du jeu

Une bande-son alternative pour les combats de boss réalisée par le groupe « Rotting Christ »

On apprécie notamment que Gorf ait maintenant un petit rôle à jouer dans ce jeu. En effet, en dépit de son caractère accommodant et de son air mystérieux, le crapaud géant des marais de Fallgrim n’avait pas de réelle utilité jusqu’à aujourd’hui. Cette mise à jour gratuite est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store. Pour un aperçu du jeu, on vous renvoie vers notre test de Mortal Shell.