Mortal Shell sortira le 18 août sur l’Epic Games Store, la PS4 et la Xbox One

Révélé en avril dernier, il n’aura pas fallu longtemps avant que celui-ci communique sa date de sortie. C’est désormais officiel, le 18 août prochain il sera possible de se plonger dans le monde sombre et aventureux de Mortal Shell, que ce soit sur PC (via l’Epic Games Store), PS4 ou Xbox One.

Alors, prêt à relever le défi ?

C’est au travers d’un communiqué sur le compte officiel Twitter du jeu que l’on apprend la nouvelle. Jusqu’ici il avait seulement été possible de parcourir une petite partie du jeu via une phase de bêta ouverte, vous pouvez d’ailleurs retrouver notre preview sur cette bêta à ce lien.

Seek and possess. August 18. Release Date Trailer: pic.twitter.com/hI5KwrjvMu — Mortal Shell (@MortalShellGame) August 5, 2020

En ce qui concerne une date de sortie sur d’autres plateformes PC comme Steam ou GOG, rien n’a été communiqué pour le moment. Il faudra attendre une possible annonce de Playstack ou de Cold Symmetry à ce sujet pour s’en assurer.