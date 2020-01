Cette nuit s’est tenu un événement dédié à Monster Hunter World Iceborne au Japon. L’occasion d’en apprendre plus sur l’avenir du jeu et plus précisément sur ce qu’il nous réserve pour cette première moitié de 2020.

Toujours plus de monstres

Pour ce mois de janvier, le jeu fêtera ses deux ans avec un festival proposant un tas de nouvelles quêtes et de nouvelles armures spéciales. Nous étions déjà au courant cela dit. En revanche, les contenus proposés entre février et juin n’avaient pas encore été abordés.

On apprend ainsi qu’en février de nouvelles quêtes événements feront leur apparition afin de faciliter l’obtention des couronnes d’or et de joyaux, entre autres. En mars, deux nouvelles variantes de monstres rejoindront un roster déjà bien conséquent.

En avril, les alpha-suprêmes reviendront, en rang maître cette fois, avec en plus le retour de certains monstres du jeu de base non présent dans ce rang jusqu’ici (Deviljho classique et Kulve Taroth, par exemple). En juin, c’est le retour d’un monstre bien connu des fans qui fera son retour.

Les développeurs ont confirmé l’arrivée de nouveaux contenus (dont des monstres) pour la deuxième partie de l’année, mais il est encore trop tôt pour en parler réellement. Les monstres de février seront quant à eux dévoilés le mois prochain. Patience.

Monster Hunter World Iceborne est disponible sur PS4, Xbox One et PC, et cette dernière version s’alignera enfin sur celles des consoles avec l’arrivée de la mise à jour 13.5 en avril.