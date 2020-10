Monster Hunter World Iceborne : Le Fatalis est disponible

Le « Dernier Combat », ultime mise à jour majeure de MonsterHunter World Iceborne, est désormais disponible et propose aux chasseurs et chasseresses de l’ancien et du nouveau monde d’affronter leur plus terrible ennemi dès maintenant.

La Fatalis ou Dragon Noir

Le Fatalis, dragon ancien surnommé « Dragon Noir » est désormais disponible sur tous les supports. Il n’arrive pas seul puisque le Fort Schrade, la carte emblématique du monstre, est livrée à ses côtés.

Cet ennemi redoutable est donc le boss final venant clôturer l’intrigue de l’extension. Il permettra évidemment de se forger de nouvelles armes et armures, en plus d’apporter un nouveau talent encore bien mystérieux.

Notez que, malgré qu’ils s’agisse là du dernier monstre introduit dans le jeu, le suivi ne s’arrête pas tout à fait. En effet, un tout nouveau festival sera déjà ajouté dès le 16 octobre et des quêtes événements inédites arriveront encore au fur et à mesure. A cela s’ajoute également les formes alpha-suprêmes des différents monstres les plus puissants qui arriveront petit à petit, ce qui promet encore de jolies heures de jeu aux joueurs.

Monster Hunter World Iceborne est disponible sur PC, Xbox One et PS4 depuis le 6 septembre 2019 tandis que Monster Hunter World est disponible depuis le 26 janvier 2018.