Sortie prévue cet été

Peu de concurrents à l’indétrônable franchise Pokémon sont parvenus à véritablement marquer les esprits. Il faut dire qu’il faut de larges épaules pour se frotter à Game Freak et son mastodonte. Ainsi, quelques indépendants ont réussi à faire leur nids, grâce à de fidèles et motivées communautés, comme Nexomon et Temtem. Ambitieux, et partant avec l’avantage d’un univers connu et apprécié, Monster Hunter Stories n’a quant à lui pas convaincu tout le monde, mais a suffisamment plu pour s’offrir une suite sur Nintendo Switch.

La bonne nouvelle, c’est que les joueurs qui ont découvert cette série spin-off avec Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin vont pouvoir s’essayer à son prédécesseur, et sans avoir à changer de support. Le Nintendo Direct de cet après midi a été l’occasion de dévoiler l’arrivée de Monster Hunter Stories dans la bibliothèque de la Switch, avec bien entendu des améliorations diverses, à commencer par un lifting visuel. Il faut dire que l’original date quand même de 2016, et était paru sur 3DS, une console à peine aussi puissante qu’une Wii.

Au rayon des nouveautés, on notera l’arrivée d’un doublage intégral, ainsi que d’un musée virtuel permettant de visionner différentes illustrations du jeu, et d’écouter ses musiques. Monster Hunter Stories débarquera cet été. Il est toutefois surprenant de constater que cette version ne sera pas exclusive à la Nintendo Switch, mais sortira aussi sur PlayStation 4 (compatible PS5) et PC via Steam. Pas de version Xbox à l’horizon cela dit !