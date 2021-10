Monster Hunter Rise : Capcom indique qu’il n’y aura pas de cross-play et de cross-saves

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui ont commencé Monster Hunster Rise sur Switch, et qui espéraient continuer leur partie sur PC. Alors que l’on a récemment appris la date de sortie du portage PC du jeu, Capcom a répondu à plusieurs interrogations concernant la possibilité ou non de reprendre sa sauvegarde de la Switch vers le PC, mais l’éditeur précise que cela ne se fera pas.

We’ve heard your requests for Cross-Save / Cross-Play for #MHRise & #Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support.

