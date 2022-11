Capcom et TiMi Studio Group (Pokémon Unite) vont développer un jeu mobile Monster Hunter

La série Monster Hunter est devenue une petite poule aux œufs d’or pour Capcom depuis l’explosion de popularité post Monster Hunter World. Pour toucher un nouveau public, la firme japonaise va travailler avec un célèbre éditeur chinois afin de porter sa licence sur mobiles.

Monster Hunter Mobile

Capcom et TiMi Studio Group vont donc s’associer pour développer un jeu Monster Hunter sur mobiles. Comme d’autres acteurs du jeu vidéo avant eux, Capcom se dirige donc vers des spécialistes du marché mobile qui ont déjà fait leurs preuves.

TiMi Studio Group est par exemple responsable du récent jeu en free to play Pokémon Unite ou encore Call of Duty Mobile. On ne sais rien d’autre sur ce futur projet si ce n’est quelques déclarations via le communiqué de presse :

“Ce premier partenariat entre TiMi et Capcom combinera l’expérience et les forces des deux parties, permettant à Monster Hunter de s’adapter à davantage de plates-formes dans le but de donner aux chasseurs du monde entier, expérimentés ou nouveaux, la liberté de chasser comme ils le souhaitent, à tout moment et n’importe où.”

Avec un marché mobile (et surtout un marché asiatique) assez juteux, on comprend qu’une licence aussi lucrative trouve son chemin vers ces plateformes. En tout cas, nous devrions avoir plus d’informations prochainement. En attendant, Capcom continuera d’alimenter Monster Hunter Rise Sunbreak en contenu, au moins jusqu’à fin 2023.