MLB The Show 20 présente son premier trailer de gameplay

Après un épisode MLB The Show 19 relativement convaincant, SIE San Diego compte bien remettre le couvert avec sa licence annuelle de baseball. Attendu pour le mois de mars, MLB The Show 20 a dévoilé il y a quelques jours sa toute première bande-annonce de gameplay.

On peut y apercevoir les quelques nouveautés de cette année, les subtilités au niveau des mécaniques et ce qui nous attend dans ce nouvel opus. Les développeurs nous ont également donné rendez-vous pour plusieurs présentations d’ici sa sortie, avec notamment un tournoi des développeurs sur le jeu le 11 mars ou encore des features présentées. Le tout est à retrouver sur Twitch ou sur leur chaîne YouTube.

Si le sport n’est pas particulièrement le plus populaire dans nos contrées, on sera tout de même là le 13 mars pour vous proposer un test complet. Rappelons que MLB The Show 20 sortira sur PlayStation 4. L’avenir de la licence pourrait d’ailleurs se faire sur d’autres plateformes.