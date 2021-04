La mise à jour PS5 d’avril est disponible et elle apporte des fonctionnalités en plus

Sony a annoncé hier qu’une première grosse mise à jour pour la PS5 allait être disponible aujourd’hui. Cette dernière est dès à présent en ligne et permettra d’apporter quelques détails, comme la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un disque dur externe. Mais en dehors de la liste qui a été présentée hier, on a pu voir que cette mise à jour apportait également d’autres améliorations pour la console, comme le rapporte The Verge.

Un HDR paramétrable et un support 120 Hz

La première nouveauté de cette mise à jour se situe au niveau du HDR, avec la possibilité d’activer ou non le HDR selon l’utilisation souhaitée. Etant donné que certaines applications ne possèdent pas la fonctionnalité HDR, il est désormais possible de le désactiver sur PS5, au lieu qu’il s’active automatiquement. Cela permet notamment de mieux regarder des programmes en SDR sans devoir passer par les menus de réglages.

Autre nouveauté, il est désormais possible de paramétrer la console en « one-touch play », ce qui autorisera la PS5 a allumer une TV connectée dès que la console démarrera. Enfin, on notera que l’on pourra enfin brancher des écrans PC en 120 Hz qui afficheront un meilleur rendu avec cette update, même si le VRR manque toujours à l’appel.

Vous pouvez dès à présent télécharger cette mise à jour sur votre PS5.