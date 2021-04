PS5 : La première mise à jour majeure de la console arrive demain, voici ce qu’elle apporte

La PS5 n’est peut-être pas entre les mains de toutes celles et ceux qui souhaitent se la procurer, mais Sony compte bien proposer des améliorations pour les possesseurs actuels de la console, même si cela faisait longtemps que l’on avait pas eu droit à une mise à jour. Une vraie première mise à jour majeure pour la PS5 arrivera dès demain, et que l’on vous détaille ici.

Stockage des jeux PS5 sur un disque dur externe

Cette mise à jour apportera plusieurs choses, dont la possibilité de stocker vos jeux PS5 sur des disques durs externes. Cette fonctionnalité était très attendue, et permettra ainsi d’agrandir votre espace de stockage de la PS5, puisqu’il sera bien plus facile de copier un jeu via USB depuis un disque dur externe que de le retélécharger en entier.

Attention toutefois, ces jeux ne seront pas jouables s’ils sont installés sur un disque dur externe. Ils pourront être mis à jour, mais il faudra les installer sur la console pour y jouer. Le support des disques SSD externes M.2 n’est donc pas pour tout de suite, mais il arrivera dans le futur.

Les autres nouveautés de la mise à jour

Autre nouveauté de cette mise à jour, le Share Play va désormais être cross-générationel, ce qui veut dire que les joueurs PS4 et PS5 pourront profiter de cette fonctionnalité ensemble. Il sera donc possible de jouer à des titres PS5 sur la console de vos amis ou simplement de partager votre écran.

Toujours du côté « social » de la console, le Game Base va être amélioré afin d’être accessible plus rapidement et permettra de mieux naviguer entre une Party et vos contacts, avec la possibilité d’activer au non les notifications de chaque Party.

On retrouvera également la possibilité d’éteindre le chat in-game ou d’ajuster soi-même le volume des autres joueurs étant dans le même chat que vous. Le pré-téléchargement des mises à jour sera aussi en place, et vous pourrez l’activer par défaut pour qu’il fonctionne même lorsque la console est en mode repos (cependant, ce sera à chaque studio de mettre en place ce pré-téléchargement ou non).

Un zoom pour agrandir l’écran sera disponible dans les paramètres, et la bibliothèque de jeux pourra être personnalisée pour mieux rechercher des jeux, en masquant certains titres et la mise en place d’une barre de recherche.

Enfin, l’enregistrement des images et des trophées sera lui aussi personnalisable à l’envie, avec la possibilité d’enregistrer des images uniquement lors des trophées Or ou n’importe quel autre type, et un écran de statistiques sera aussi disponible.

La PlayStation App se met à jour

La PS5 n’est pas la seule à se mettre à jour car l’application PlayStation App va également avoir droit à une update. Elle permettra notamment d’avoir plus facilement accès à certaines fonctionnalités lorsque vous vous retrouvez à distance de votre console.

On parle ici d’options pour faciliter l’enregistrement de jeux dans la liste de souhaits, de modifier l’état de votre console en ligne ou encore de recevoir des notifications lorsqu’un de vos amis se connecte.

Sony compte bien continuer à améliorer cette application dans les semaines à venir avec la possibilité de gérer le stockage de sa console, de comparer nos trophées ou de rejoindre des sessions multijoueur PS5.

Tout retenir sur la mise à jour PS5 d’avril

Voici tous les éléments qui vont changer avec la mise à jour d’avril sur PS5 :

Le support des disques dur externe pour stocker les jeux PS5 (juste les stocker)

Le Share Play devient cross-générationel entre PS4 et PS5

Amélioration du Game Base

La bibliothèque des jeux pourra être personnalisée

Pré-téléchargement des mises à jour des jeux

Enregistrement des trophées personnalisables

Réglages des Partys et des chat in-game

La mise à jour sera disponible dès demain sur PS5.