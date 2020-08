Minecraft : Un DLC consacré à Jurassic World disponible dès maintenant

Avec son statut initial de jeu indépendant, Minecraft a attiré de très nombreux moddeurs, et ce malgré son architecture Java pas évidente à appréhender. Entre temps, le titre de Mojang est passé aux mains de Microsoft, pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Depuis, les mods pullulent toujours, mais ils côtoient aussi, désormais, les DLC payants.

À l’approche du troisième film

Véritable chef d’oeuvre du septième art chapeauté par Steven Spielberg en personne, Jurassic Park a eu droit à deux suites à la qualité un poil plus discutable. Cela ne les empêcha pas d’être de véritables succès commerciaux, autant en salle qu’en VHS / DVD. La licence ne s’est donc pas arrêtée en si bon chemin, et a donné lieu à une nouvelle trilogie, Jurassic World, dont le troisième volet devrait arriver l’année prochaine dans nos salles obscures.

Tandis que la licence cinamatographique ne donne que rarement lieu à des adaptations vidéoludiques, du moins depuis la fin de l’ère 16 Bits, les mods de Minecraft et autres jeux bac à sable peuvent être de véritables aubaines. Et justement, Microsoft vient de mettre en ligne un DLC entièrement dédié à Jurassic World. Celui-ci est destiné aux versions PC et mobiles et est disponible sur le marketplace pour 1340 Minecoins. Ce qui revient à environ 8 euros.

Loin d’être un simple pack de skins, ce DLC payant offre la possibilité de dresser différents dinosaures, mais aussi de créer ses propres créatures. Mieux encore, à l’instar du récent Jurassic World Evolution, il est possible de construire son parc d’attraction, et de gérer les différents points d’intérêt. Enfin, à l’instar du scénario de la plupart des films, il pourra être question de sauver le parc en cas de crise voire de catastrophe inattendue.