Minecraft annonce une collaboration avec Dungeons & Dragons

Pour entamer de D&D Direct, Wizards of the Coast ouvre le bal avec l’annonce d’une collaboration entre Minecraft et Dungeons & Dragons. Cela prendra la forme d’une aventure inédite dans le jeu bac à sable de Mojang. Peu avant ce direct, nous avons pu assister à une présentation en compagnie de Riccardo Lenzi (Senior Producer chez Mojang Studios) et Tom Sargent (Senier Producer chez Wizards of the Coast). Voici ce que l’on sait pour le moment sur ce DLC unique en son genre.

Minecraft & Dungeons & Dragons

Précisons d’emblée qu’il ne faut pas faire la confusion avec Minecraft Dungeon, il est bien question de Minecraft qui accueillera un DLC basé sur la licence Donjons & Dragons en français. Il s’agira d’une Map Aventure inédite qui vous plongera dans une campagne prenant la forme d’un Action-RPG. Vous pourrez ainsi profiter de différents personnages et d’une intrigue qui vous embarquera dans les Royaumes Oubliées et mêlant combats, exploration et quêtes épiques. Le DLC aura également droit à des doublages anglais.

En matière de gameplay, vous aurez droit à plusieurs classes de personnages issus du lore D&D (comme le Barbare ou le Sorcier) ayant chacun leur ligne de compétences/sorts. Le lancer de dés sera bien évidemment de la partie avec des choix de dialogue qui vous demandera un peu de chance pour intimider ou persuader un interlocuteur. Les menus in-game vont d’ailleurs bénéficier d’une interface dédiée pour l’occasion. La durée de vie du contenu devrait avoisiner les 10 heures de jeu pour une première partie.

Minecraft Dungeons & Dragons DLC sera disponible sur toutes les plateformes (où Minecraft est disponible bien entendu) au printemps 2023 sans plus de précisions.