Midnight Blood Rush : Premier contact avec ce roguelite vampirique présenté à l’AG French Direct

Conditions d’aperçu : Nous avons pu accéder à une version un peu plus avancée que la démo disponible sur Steam. Nous avons effectué une première partie qui durait seulement cinq minutes, puis une seconde afin de pouvoir tester les autres améliorations ou attaques de notre vampire.

Petit vampire recherche sang pour amélioration

Si vous ne l’avez pas encore compris, Midnight Blood Rush sera bel et bien un titre à la sauce roguelite, doté d’une subtilité intéressante. Effectivement, mourir ne sera pas vraiment synonyme de recommencer du tout début. Une fois votre vie à zéro, la vue prend une couleur rouge sang et vous serez un peu plus faible. Du coup, vous serez contraints de dézinguer un ennemi et ainsi plus ou moins « ressusciter ». Nous attendons de voir si ce point-là n’enrayera pas trop le challenge du soft. Pour le reste dans le principe, le soft de Guilloteam sera d’enchaîner plusieurs arènes aléatoires d’ennemis, avec des boss ou mini-boss à la clé. Concrètement la base est séduisante même s’il fut difficile de déceler tout le côté procédural du soft.

Sur le gameplay pur, Midnight Blood Rush propose un principe assez classique. Notre petit vampire peut dasher, faire une attaque basique ainsi qu’utiliser son pouvoir spécial lorsque cela lui est possible. D’ailleurs, le système de dash est bien pensé, car ce dernier sert au gameplay et vous oblige à l’utiliser obligatoirement pour éliminer vos ennemis, surtout lorsqu’ils n’ont plus de vie. De même, ce dash est également utile pour faire plus de dégâts aux adversaires lorsqu’ils sont étourdis.

Dans le fond, la jouabilité répond vachement bien, les combats proposent une bonne dose de fun, mais on regrette pour le moment une légère lourdeur dans les déplacements du vampire. On se doute que cela sera probablement rectifié, dans la mesure où la version fournie était encore en cours de développement. Qui plus est, on ressent déjà sur la courte démo une diversité dans les ennemis à affronter, comme les divers pouvoirs que le vampire peut obtenir au fil de sa progression dans les diverses arènes.

Un système d’amélioration et de choix d’attaques et de pouvoirs sont aussi de la partie et restent relativement efficaces. En arrivant dans une salle de spécifique, vous aurez le loisir de sacrifier votre vie voire perdre de la vie progressivement dans les combats, afin de choisir l’une des diverses améliorations proposées. Elles sont pour le moins variées rien que sur la démo, et le jeu final devrait en proposer pas moins de 200 au total, incluant les pouvoirs. Notez que les pouvoirs et attaques s’obtiennent dans un autre type de salle, et c’est ici que vous pourrez switcher aisément entre ceux-ci, avant de combattre les différents apôtres du culte du soleil.

Sur le point artistique et technique, Midnight Blood Rush paraît pour l’heure relativement charmant. Si nous demandons logiquement à en voir plus sur les différents biomes que le jeu final proposera, le bébé de Guilloteam nous offre ici une esthétique cartoon qui fait vraiment le café. Le tout, avec une bonne fluidité dans l’ensemble, et des textures qui proposent quelque chose de propres. Il n’y a pas à dire, c’est plutôt solide comme la plupart des musiques, assez sympa et dans le ton du jeu.

Que retenir de ce petit échantillon de Midnight Blood Rush ? S’il y a encore logiquement un certain flou sur le challenge proposé et sur son aspect procédural, la production de Guilloteam semble partie pour proposer un petit roguelite relativement sympathique. Si nous avons quelques réserves sur certains aspect du gameplay, le soft s’avère toutefois fun, et offre une patte graphique et un système d’amélioration qui restent solides dans l’ensemble. Pour le moment, Midnight Blood Rush n’a pas de date de sortie, mais nous avons déjà hâte de voir le résultat final de ce titre qui semble plus qu’encourageant.