Microsoft s’est rendu dans les locaux de Kojima Productions pour travailler sur l’exclusivité Xbox du studio

En plus de travailler sur Death Stranding 2 (ou DS2 pour les intimes), Kojima Productions est également en train de plancher sur une exclusivité Xbox dont a priori on ignore tout, en dehors du fait que Kojima compte s’appuyer sur la puissance du cloud pour lui donner vie. Le partenariat est assez inédit pour que l’on surveille chaque faits et gestes autour de ce projet encore nébuleux, et on a pu voir cette semaine que Microsoft s’était rendu au Japon pour la première fois afin d’en discuter avec les équipes.

Kojima se met au vert

Our first visit to Kojima Productions with our Xbox Game Studios Publishing teams. Bringing engineering, cloud, marketing & production teams together to kick-off an exciting journey ahead. https://t.co/redLsUdcKj — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 1, 2023

Aaron Greenberg, qui est à la tête du marketing des Xbox Game Studios, nous a fait savoir via quelques tweets que lui et ses équipes s’étaient rendus tout récemment dans les locaux de Kojima Productions afin de pleinement débuter leur partenariat.

En dehors des jolies photos de nourritures et des clichés montrant les serrages de mains obligatoires devant la statue Ludens, on retiendra surtout que Greenberg mentionne encore une fois des discussions autour du cloud, preuve que le jeu en question compte très fortement sur cette technologie. Il faudra sans doute plusieurs années pour qu’on en voit le résultat, mais on pourra au moins souligner que cette visite est assez historique pour le constructeur, qui veut définitivement renforcer son rapport avec les studios japonais.