Microsoft sera de retour au Tokyo Game Show avec un livestream Xbox le 15 septembre

Tandis que Sony et Nintendo font l’impasse sur tous les grands événements, Microsoft se montre partout où il peut. Le constructeur américaine était récemment l’une des stars de la Gamescom, et il annonce aujourd’hui son retour au Tokyo Game Show, un salon de plus en plus prisé par la marque Xbox qui souhaite conquérir un nouveau public, sur un territoire très attaché aux autres constructeurs.

Retour sur le terrain pour Xbox

Microsoft sera donc bien au Tokyo Game Show pour présenter son line-up au public japonais, mais pas que. Jeremy Hinton, directeur Xbox Asie, indique qu’un événement numérique Xbox sera diffusé le 15 septembre à 11 heures (heures française), avec quelques présentations au programme.

Cependant, n’attendez pas d’annonces fracassantes. Il ne s’agit pas d’une conférence qui présentera tout plein de nouveautés, mais plutôt d’une piqure de rappel sur les jeux déjà annoncés et sur des choses en lien avec le marché japonais, comme l’indique Hinton :

« Nous vous invitons à regarder le Stream Xbox du Tokyo Game Show 2022, au cours duquel nous célébrerons nos communautés japonaises et asiatiques. Vous en apprendrez plus sur les titres des Xbox Game Studios et de nos partenaires qui, nous l’espérons, plairont aux joueuses et aux joueurs asiatiques et japonais, mais aussi à celles et ceux nous suivant tout autour du monde. »

Qui sait, peut-être aurons nous quelques surprises du côté des ajouts du Game Pass, comme l’an passé.