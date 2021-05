Microsoft déclare ne pas générer de profit avec les ventes de ses consoles Xbox

Le procès entre Apple et Epic Games met toute l’industrie en lumière et touche de nombreux acteurs du jeu vidéo par ricochets, comme Sony et Microsoft. Ce dernier est particulièrement mis en avant lors de cette bataille judiciaire, et un détail intéressant sur le constructeur a été mis en avant lors des appels à la barre de certains témoins.

Lori Wright, qui est la vice-présidente du département business de Xbox, était notamment au centre des attentions hier, et a été questionnée par l’un des avocats d’Epic Games sur les revenus générés par la vente de consoles. On lui a ainsi demandé quelle était la marge perçue par Microsoft pour la vente d’une console, ce à quoi l’intéressée à répondu (propos relayés par Protocol) :

« Nous n’en avons pas. Nous vendons les consoles à perte. »

La vente à perte des consoles n’est pas vraiment une nouvelle dans le milieu, et c’est souvent le moyen que trouvent les constructeurs pour proposer un prix d’achat attractif afin de vendre par la suite des jeux ou des abonnements, plus rentables. La PS5 est également dans cette situation.

The PS4 was probably the first Sony console to flip the above concept somewhat.

While Sony aggressively cut the price of PS2, for example, down to $99, the PS4 maintained a $299 price point for multiple years and was profitable.

Switch was built to be profitable asap.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2021