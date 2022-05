Microsoft indique que le rachat d’Activision-Blizzard progresse rapidement

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft promet d’être un long feuilleton, qui pourrait durer jusqu’au mois de juin 2023, du moins si tout ne tombe pas à l’eau avant. Brad Smith, président de Microsoft, s’estime être plutôt confiant sur l’avancement de ce deal historique, et l’a une nouvelle fois affirmé dans les colonnes du site belge L’Echo, où il déclare même que les choses avancent vite.

Un rachat en bonne voie selon Microsoft

Brad Smith a accordé une interview au site belge et est revenu sur les détails de cette acquisition, qui est très importante pour Microsoft dans sa globalité, pas que pour Xbox. Et même si l’ombre des régulateurs pèse sur cette affaire, le président de Microsoft affirme que tout se passe bien :

« Cela avance vite, en tout cas assez vite pour une acquisition de cette taille. Nous avons reçu des demandes d’information à ce propos ici à Bruxelles, mais aussi à Londres et Washington. Nous répondons aux questions, nous faisons des briefings et nous donnons les informations demandées. Un de nos avocats a bien résumé la situation en disant: « Nous arrivons à la fin du début et maintenant nous entamons le début du milieu« . »

Puisque le rachat a été validé par les deux bords, avec les actionnaires de l’éditeur qui ont autorisé presque à l’unanimité cette acquisition, il semblerait en effet que le deal se dirige maintenant vers une nouvelle étape, probablement la plus importe : l’approbation des organismes de régularisation du marché comme la FTC, qui compte enquêter sérieusement sur le rachat. Et si pour le moment, rien n’indique que le deal pourrait tomber à l’eau, on surveillera chaque rebondissement de très près.