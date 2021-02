Microsoft dévoile un nouveau casque sans fil Xbox qui sortira le 16 mars

Contrairement à la PS5, la Xbox Series n’a pas profité d’un nouveau casque audio lors de sa sortie en novembre dernier. Microsoft en a cependant un dans les cartons, comme on l’a appris hier avec la présentation du nouveau casque sans fil du constructeur, qui est déjà disponible en précommande.

Les précommandes ont démarré

Microsoft précise alors que ce casque a été pensé pour le jeu avant tout, avec un son clair disposant de très peu de latence ou de déperdition. En plus d’être compatible avec plusieurs technologies, comme Dolby Atmos ou Windows Sonic, le casque a aussi été optimisé pour le chat sonore, afin d’offrir une plus grande clarté en jeu. On note par exemple que le micro se coupe automatiquement lorsque vous ne parlez pas.

Il se veut être naturellement confortable pour de longues sessions, et promet de réunir le meilleur des casques audio pour un prix moins élevé que d’habitude pour ce niveau de qualité. Il faudra en effet compter 99,99€ pour se procurer ce casque. Il sera évidemment compatible avec le PC, la Xbox One et la Xbox Series, avec tout un tas de paramètres à régler via l’application Accessoires Xbox.

Ce nouveau casque Xbox sera disponible dès le 16 mars prochain.