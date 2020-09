Microsoft ne parlera pas de la next-gen au Tokyo Game Show 2020

Au lendemain de l’officialisation du programme de streaming du Tokyo Game Show 2020, Microsoft s’est exprimé sur les réseaux sociaux afin de préciser le contenu de sa conférence qui se déroulera le jeudi 24 septembre à 14h en France. Mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui espéraient en apprendre plus sur la Xbox Series X et ses futurs jeux, l’entreprise américaine a annoncé qu’aucune nouvelle information sur la next-gen ne sera donnée au cours du salon nippon.

Une conférence 100% japonaise

Par l’intermédiaire de son compte Twitter et de son site officiel, la firme de Redmond explique que la présentation sera consacrée à Microsoft Flight Simulator, aux créations de la communauté nippone sur Minecraft et aux titres first et third-party annoncés ces derniers mois. L’événement sera diffusée uniquement en japonais.