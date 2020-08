La Xbox Series X confirme sa sortie pour le mois de novembre

Alors que Halo Infinite vient d’annoncer son report pour l’année 2021, la Xbox Series X quant à elle, précise son mois de sortie. Microsoft vient de l’annoncer et c’est officiel, la Xbox Series X sortira courant novembre 2020. D’autres détails ont été lâchés, on fait le point sur cette précision.

Rendez-vous début novembre ?

Ce n’est probablement une surprise pour personne : la Xbox Series X sortira en novembre. On s’en doutait vu qu’il s’agit d’un mois de prédilection pour sortir de nouvelles machines. Mais c’est maintenant confirmé, il faudra l’attendre pour l’avant-dernier mois de l’année. On peut même facilement miser sur le fait qu’elle sortira au cours de la première quinzaine de novembre.

Sur le site officiel de Microsoft, le constructeur américain évoque le report de Halo Infinite et explique qu’ils ont « beaucoup pour nous occuper jusqu’à l’arrivée du Master Chief ». On nous évoque « des milliers de jeux disponibles au lancement », à travers quatre générations de consoles et plus de 100 titres optimisés pour la Xbox Series X.

Evidemment, le Game Pass, la rétrocompatibilité totale et le Smart Delivery feront sans doute les forces de la console à son lancement. The Medium ou Scorn feront probablement de l’œil aux futurs acheteurs. Mais avec le report critique des nouvelles aventures du Master Chief, la Xbox Series X perd son titre de lancement et l’un de ses arguments de vente. Espérons que Microsoft dégaine une autre carte d’ici là.

Quoiqu’il en soit, on vous tiendra bien évidemment au courant de la date de sortie exacte de la Xbox Series X. Dès que les précommandes ouvrent, comptez également sur nous pour en parler. Maintenant que la fenêtre de lancement est communiquée, tout cela ne devrait pas tarder à tomber.