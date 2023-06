Microsoft a signé un partenariat avec People Can Fly (Outriders) pour développer un jeu Xbox

Un Gears of War de plus petite envergure en préparation ?

Il s’agit ici d’un projet de commande initié par Microsoft, qui sera entièrement financé par ce dernier à hauteur de 30 à 50 millions de dollars. People Can Fly a répondu à l’appel d’offre et s’apprête donc à travailler sur ce nouveau dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il est basé sur une licence appartenant à Microsoft.

On se rappelle alors que les deux entreprises ont déjà collaboré par le passé sur le développement de Gears of War: Judgment, un spin-off de l’une des séries les plus populaires du constructeur. Et effectivement, le style de jeux de People Can Fly colle naturellement avec celui de Gears of War, étant donné que le studio s’est spécialisé dans les TPS. En prenant en compte cette information, les fans de la saga se permettront de rêver d’un nouveau spin-off ou d’un remaster, mais rien n’est encore confirmé pour le moment.