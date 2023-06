Bulletstorm VR : Le FPS déjanté s’offre une version en réalité virtuelle sur PS VR2 et Meta Quest

Du shoot et du skill en VR

Si vous aviez manqué sa sortie initiale, Bulletstorm est un FPS solo et multijoueur explosif où l’on part sauver une équipe d’élite sur une planète très dangereuse, sous couvert de mises à morts brutales avec un système de scoring qui récompense les kills les plus ingénieux.

Bullerstorm VR repend évidemment la même formule, mais en réalité virtuelle. Vous pourrez donc dézinguer vos ennemis de la manière la plus créative possible avec un casque vissé sur la tête, le tout dans une version qui a été arrangée pour le support VR. On a droit à un premier trailer qui nous montre comment cela fonctionnera et même si le jeu sera obligé de ralentir la cadence côté mouvements à cause de la réalité virtuelle, il promet d’être plus immersif que jamais.

Pour le moment, Bulletstorm VR n’a pas de date de sortie précise, mais il arrivera dans le courant de l’année 2023, aussi bien sur Steam que sur PlayStation VR2 et Meta Quest 2 et Meta Quest 3.