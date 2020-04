MicroMan annoncé sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch, les infos

Petit à petit, les studios annoncent de nouveaux projets pour les consoles de la prochaine génération. C’est le cas de Bloober Team qui vient de confirmer Observer: System Redux. Cette fois, les attentions sont tournées vers l’équipe de Glob Games Studio, qui vient d’annoncer MicroMan, un jeu d’aventure qui vous placera dans la peau d’un homme minuscule.

Quand on devient microscopique

L’annonce se fait en bonne forme : bande-annonce, premières images et description du projet. Chapeauté par Glob Games, un studio basé à Warsaw, MicroMan se traduit par un jeu d’aventure/arcade où l’on incarne un homme qui a été réduit à la taille d’une fourmi suite à un incident malheureux. Il faudra survivre, faire face à des animaux et insectes qui sont devenus plus gros que nous (lapins, hérissons…) et évidemment, apprendre à maîtriser les contrôles.

La page Steam est déjà en ligne et l’on apprend que MicroMan arrivera fin 2021 sur PC puis plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch. On vise donc la prochaine génération. Malgré tout, le trailer a un goût de « trop vite dévoilé » au vu des animations parfois saccadées et d’un drôle de rythme. Peut-être que l’annonce aurait pu se contenter du synopsis et des premiers visuels.