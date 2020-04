Observer: System Redux annoncé sur consoles next-gen

Depuis le début d’année, le studio Bloober Team,- que l’on connait pour la série Layers of Fear et dernièrement Blair Witch – tease un nouveau projet. Fin janvier, un premier teaser vendait la mèche : un nouveau titre dans l’univers d’Observer. C’est maintenant un peu plus concret avec un nom définitif et un rendez-vous. Ou presque.

Direction la next-gen

On s’attendait à un Observer 2, mais apparemment non : Bloober Team annonce Observer Redux System, une nouvelle version du jeu d’horreur cyberpunk. Le titre sortira sur les consoles next-gen, sans plus de précision pour l’instant. D’ailleurs, on ne sait pas encore s’il s’agit d’un remaster ou d’une version remaniée mais on peut s’attendre à édition HD sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Quoiqu’il en soit, l’attente ne sera pas trop longue pour en savoir davantage puisque le studio nous a livré un rendez-vous, initialement, le 16 avril, bien que la date semble avoir été modifiée entre temps puisque l’on a simplement un « Stay Tuned » depuis. On suppose que les consoles seront précisées et que l’on aura peut-être des premières images.