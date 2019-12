Metal Max Xeno Reborn : Date japonaise, premier trailer et nouvelles images

Figurant aux côtés de deux autres projets pour la série, Metal Max Xeno Reborn est un remake de l’épisode sorti en 2018 et qui n’avait pas convaincu tout le monde. Kadokawa Games en est bien conscient et revoit ainsi sa copie en proposant une refonte complète. Cela commence par un moteur retravaillé mais aussi une amélioration des mécaniques de jeu. Le studio a lâché quelques nouvelles informations.

Une date, des images et un trailer

En peu de temps, Kadokawa Games a multiplié la communication autour du titre. Cela commence part une toute première bande-annonce qui nous permet de voir le travail effectué sur les visuels mais également quelques captures d’écran qui illustrent le rendu en jeu. Une édition limitée a aussi été présentée avec des contenus bonus à télécharger et une illustration.

Plus important encore, c’est la date de sortie nippone qui est tombée : Metal Max Xeno Reborn arrivera le 26 mars 2020 au Japon. Pour l’instant, rien n’a encore été confirmé pour l’Europe et on ne sait pas du tout s’il arrivera un jour vu l’accueil peu chaleureux qu’a subi le titre d’origine.

D’ici sa sortie, un autre rendez-vous a été donné. Le 17 janvier, dans l’après-midi, Kadokawa Games proposera un livestream pour anticiper les 30 ans de la franchise. Il y aura une toute première présentation de gameplay en direct ainsi que des plans pour l’avenir. Les deux autres projets pourraient d’ailleurs y être évoqués.

Rappelons qu’en plus de cette refonte, le studio travaille sur Metal Max Xeno Reborn 2 qui arrivera en 2020 sur Switch et PS4 (avec cette fois, une sortie occidentale plus que certaine) ainsi que sur Code Zero, un tout autre épisode qui veut renouer avec ses origines. Celui-ci ne devrait cependant pas arriver tout de suite.