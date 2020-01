Metal Max Xeno Reborn : Kadokawa précise qu’il ne s’agit pas d’un remake

Metal Max Xeno a clairement été descendu par la critique, et nos colonnes n’y font pas exception. Plus bas que terre, le titre aura toutefois droit à une nouvelle vie grâce à Kadokawa Games, décidé à en réaliser une véritable refonte. Enfin ça, c’était ce qui était prévu à l’origine. En effet, Reborn sera, à en croire une récente interview, un nouveau jeu à part entière.

Faites place au nouveau Metal Max

La nouvelle avait de quoi surprendre : un remake d’un jeu sorti il y a moins de deux ans, voilà une idée farfelue. Pourtant, elle est compréhensible. Le titre est une véritable purge, et à certains égards on pourrait presque croire qu’aucune bonne volonté n’a été placée dans son développement. On vous renvoie d’ailleurs à notre test, très loin d’être élogieux vous l’aurez compris.

Plus surprenant encore, Metal Max Xeno Reborn ne sera finalement pas un remake, mais bien un tout nouveau jeu. Il conservera bien sûr certains aspects de l’original, notamment son character design (l’une des seules choses qu’il n’ait pas complètement foiré). Néanmoins, il devrait bien s’agir d’une aventure inédite, avec son lot de nouveautés, et une map différente.

C’est via une interview donnée par le site 4Gamer que l’information nous parvient, et elle a bel et bien de quoi surprendre, vous ne trouvez pas ? Pour le moment, rien ne dit que le titre aura droit à une sortie en Europe, étant donné l’accueil qu’a reçu la version originale. Il est néanmoins attendu pour le 26 mars 2020 sur le sol japonais.