Meta lance son propre PlayStation Plus pour ses casques VR avec le Meta Quest+

L’actualité autour de Meta Quest est bien chargée ces derniers temps puisque Meta a récemment levé le voile sur le Meta Quest 3, son nouveau casque de réalité virtuelle. L’entreprise gérée par Marck Zuckerberg veut régner en maître sur le marché du gaming VR, et c’est pourquoi il se fait de plus en plus agressif avec des baisses de prix et l’arrivée d’un nouveau service d’abonnement. Cela faisait quelques mois que des rumeurs planaient sur l’existence d’un abonnement chez Meta, et il est aujourd’hui officiellement présenté. Découvrez le Meta Quest+.