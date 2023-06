Meta Quest 2 : Le prix du casque va baisser à 349,99 €, avec une mise à jour pour augmenter les performances

Un casque plus puissant et désormais moins cher

Pour ne pas freiner les ventes du Meta Quest 2 malgré l’annonce de son successeur, Meta a pensé à tout. On apprend tout d’abord ‘une mise à jour logicielle est prévue pour ce casque et le casque Pro, dans le but d’augmenter leurs performances. Et pas qu’un peu, puisque Meta indique les performances du CPU seront 26% plus hautes, tandis que la vitesse du GPU du Quest 2 augmentera de 19%, contre 11% pour le Quest Pro. Cela va rendre les jeux plus fluides, que ce soit ceux à venir ou ceux déjà sortis.

Un beau cadeau pour les possesseurs du Quest 2 qui ne souhaitent pas passer tout de suite à la génération suivante. Mais aussi un appel du pied envers le public qui pourrait se laisser tenter par ce casque, plutôt que le dernier modèle.

Pour cela, Meta annonce une baisse de prix significative pour le Meta Quest 2, qui va passer à 349,99 euros dans sa version 128 Go, et à 399,99 € pour son modèle 256 Go. Ce nouveau tarif prendra effet dès le 4 juin prochain. De quoi en pousser certains à l’achat.