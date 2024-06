Materiel.net dévoile une gamme de PC infernale avec le Hellfest

Gaming in hell

Si vous comptiez vous rendre au Hellfest dans quelques jours et que vous avez aussi dans l’idée de changer votre PC, vous pouvez faire d’une pierre deux coups en réunissant vos deux objectifs. Materiel.net lance une gamme de 4 nouveaux PC gamer, dont un en série limitée, en association avec le festival, ce qui veut dire que chacune de ces machines a droit à un design unique qui vous invite tout droit en enfer. Les modèles différent quelque peu selon le prix, mais ils ont pour point commun d’avoir un boitier customisé « Gaming in Hell » qui fait donc directement référence au Hellfest.

Avec les modèles Warzone, Altar (série limitée), Valley et Temple, l’équipementier fait référence aux noms des scènes présentes au sein du Hellfest, et propose ainsi plusieurs gammes de prix pour satisfaire tous les budgets, à condition de vouloir un PC haut de gamme capable de faire tourner les jeux les plus récents sans aucun problème. Le plus accessible reste le Hellfest Valley, affiché à partir de 1 169,95 €, et qui est équipé d’un processeur Intel Core i5 14400F et d’une carte graphique Radeon RX 7600 XT, qui seront plus que suffisant pour du jeu en 1080p. Le PC Altar, proposé à partir de 1 249,95 € incluant une remise de 200 €, est équipé d’une RTX 4060Ti, d’un i5 14600KF et de 32 Go de mémoire est une série limitée de 100 pièces uniquement proposée durant la durée du festival. Si c’est la 2K ou la 4K que vous souhaitez viser, il faudra plutôt se diriger vers les modèles Temple et Warzone, qui seront équipés des cartes graphiques RTX 4070 SUPER ou 4080 SUPER, ce qui fera grimper la facture mais vous aurez l’esprit tranquille durant un bon moment avec de tels PC.

On notera d’ailleurs que ces PC sont tous équipés d’un processeur Intel et cela tombe bien, puisque jusqu’au 31 juillet prochain, pour tout achat d’un équipement Intel ou d’un PC équipé (i5, i7, i9), Star Wars Outlaws, le prochain jeu d’Ubisoft, vous sera offert avec un code qui vous sera envoyé avant la sortie du titre. Cette offre est donc valable sur les PC liés au Hellfest, ce qui peut vous faire une petite économie si vous comptiez aussi acheter le jeu.

Si vous vous rendez au Hellfest cette année, vous pourrez aussi tomber sur un stand Materiel.net mettant en avant les dernières nouveautés du site, avec plusieurs gammes de PC et d’équipements pour ne pas repartir qu’avec une gueule de bois du festival. Entre deux concerts, vous pourrez donc planifier vos prochains achats tout en bénéficiant de conseils sur les configurations qui peuvent rentrer dans votre budget. Rappelons que le Hellfest aura lieu du 27 au 30 juin 2024 à Clisson.