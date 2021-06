Marvel’s Guardians of the Galaxy : L’édition Cosmique est disponible en précommande

Marvel’s Guardians of the Galaxy a été l’une des annonces surprises de cet E3 2021, ou presque, étant donné que de nombreuses enquênts supposaient déjà de son existence. Square Enix n’a cependant pas perdu de temps en dévoilant la date de sortie du titre, fixée au 26 octobre prochain, et comme on pouvait s’en douter, les précommandes ont ouvert dans la foulée.

Une version limité disponible

En dehors de l’édition classique du jeu, on peut donc déjà réserver l’édition Cosmique de ce Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui contient un steelbook, les tenues Sun-Lord et City-Lord pour Star-Lord (en déblocage anticipé), la bande-son du jeu en numérique et un mini-artbook, le tout pour 89,99 €.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.