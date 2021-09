Marvel’s Guardians of the Galaxy passe gold, pas de retard à prévoir

Tandis que la moitié de l’industrie repousse ses projets à 2022, c’est toujours un peu satisfaisant de voir des titres maintenir leur date de sortie. C’est le cas de Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui nous confirme aujourd’hui qu’il sera bien disponible le mois prochain, étant donné que le jeu vient de passer gold.

Star-Gold

We're thrilled to announce that #GOTGgame has gone gold! October 26 here we come 🤘 #YouGotThis pic.twitter.com/opujnRDLNT — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) September 14, 2021

Eidos Montréal annonce donc que Marvel’s Guardians of the Galaxy passe gold, autrement dit qu’il est prêt pour sortir en temps et en heure et que la production principale est désormais terminée.

Alors bien entendu, il convient de rappeler l’exceptionnel Cyberpunk 2077, qui avait repoussé sa sortie après être passé gold, mais il fallait bien une exception pour confirmer la règle, et le jeu de Square Enix devrait logiquement arriver dans les temps.

Rappelons qu’il sera également présent au Tokyo Game Show qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.