Marvel’s Guardians of the Galaxy : On y a joué, premier avis en vidéo

Annoncé plus tôt dans l’année, Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu d’action et d’aventure centré sur sa narration. On y suivra notre joyeuse troupe galactique en y jouant uniquement Star-Lord, et l’on a déjà pu en voir pas mal depuis sa présentation. Mieux encore, on a eu l’occasion d’y jouer en avant-première.

On vous partage ainsi un premier avis en vidéo, où l’on en ressort plutôt enjoué. Un constat pas si parfait mais sans doute un peu plus positif qu’espérer. Pour rappel, Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch (Cloud).