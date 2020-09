Marvel’s Avengers a droit à un nouveau patch qui corrige quelques éléments

Le lancement de Marvel’s Avengers a quelque peu été entaché par les bugs du jeu, que les développeurs ont déjà commencé à corriger avec un patch massif la semaine dernière. Aujourd’hui, un nouveau patch est disponible pour continuer le travail.

Patch V1.3.1 is underway and includes a number of fixes.

☑️ Captain America can now smash through doors

☑️ Villain Sectors are obtainable again

☑️ Mission Chains completion fix

☑️ Weekly Challenge refresh fix

☑️ and more!

Read Patch Notes: https://t.co/i8YTWVPSPj pic.twitter.com/wJQfmXikjq

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 24, 2020