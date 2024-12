Marvel Rivals : À quelle heure le hero-shooter façon Overwatch sera-t-il disponible en France ?

Celui qui était au départ vu comme un clone sans âme d’Overwatch est devenu l’un des titres les plus attendus de la fin d’année. Non pas parce qu’il est parvenu à se détacher de l’influence du jeu de Blizzard (vraiment pas), mais Marvel Rivals a su convaincre le public grâce à des bêtas réussis et des promesses qui donnent envie. On s’attend donc à ce que le jeu enregistre un démarrage impressionnant, avant de savoir si tout cet engouement va vite retomber à plat. Et si vous souhaitez être sur la ligne de départ pour vivre les premières heures du jeu, voici quand vous pourrez vous connecter sur Marvel Rivals.