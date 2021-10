Une manette et un casque pour célébrer les 20 ans de la marque Xbox

Le 15 novembre prochain marquera les 20 ans de la toute première console Xbox qui est sortie le 15 novembre 2001 en Amérique du Nord, et quelques mois plus tard chez nous. De ce fait, Xbox compte bien célébrer son anniversaire en annonçant l’arrivée d’une manette et d’un casque exclusifs.

Un casque aux couleurs de la marque

Commençons par le casque édition spéciale 20ème anniversaire. Celui-ci possède un extérieur noir translucide permettant d’avoir cet aspect transparent. On remarque également que le logo du 20ème anniversaire se trouve sur la partie gauche, toujours avec ce vert iconique de la marque qu’arbore fièrement le casque.

Le casque stéréo Xbox édition spéciale 20ème anniversaire sera disponible le 15 novembre prochain au prix de 64,99€, et vous pouvez le précommander dès maintenant sur le Microsoft Store.

Une manette qui joue la nostalgie

Passons à la pièce maîtresse avec cette magnifique manette aux couleurs de la nostalgie. Celle-ci possède de nombreux éléments qui nous rappellent la toute première console Xbox. En effet, en plus du vert iconique présent sur les grips, nous pouvons observer que le bouton Xbox est à l’effigie du tout premier logo de la marque Xbox.

Lorsque les joueurs et les joueuses connecteront la manette dès 20 ans à leur Xbox Series X|S, ils recevront un arrière-plan dynamique exclusif. À savoir que, vous pourrez faire la même manipulation sur les consoles de vos amis pour qu’ils puissent à leur tour recevoir ce thème dynamique.

En ce qui concerne son prix, la manette sans fil Xbox édition spéciale 20ème anniversaire sera vendue au prix de 64,99€, et elle est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le Microsoft Store.

Et enfin, la marque Razer va proposer un support de charge pour manette à l’effigie du 20ème anniversaire de la marque Xbox, et des produits dérivés sont disponibles à la vente sur le Xbox Gear Shop.