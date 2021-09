Lost Ark est repoussé au début de l’année 2022, une bêta fermée aura lieu en novembre

La rentrée n’épargne visiblement pas des reports de jeux. Cette fois-ci, c’est le MMO Lost Ark qui nous annonce qu’il manquera à l’appel pour cette fin d’année 2021, avec un retard qui sera compensée par la mise en place d’une bêta fermée.

Un retard de plus

Please read this letter regarding Lost Ark's Closed Beta and Official Launch. pic.twitter.com/jSSnrrxk6w — Lost Ark (@PlayLostArk) September 1, 2021

Lorsqu’il a eu droit à une alpha fermée en juin dernier, on pensait que Lost Ark allait enfin nous parvenir en Occident après tant d’années d’attente, mais ça ne sera pas le cas. Sur Twitter, le studio derrière le jeu a publié une longue lettre expliquant que le jeu était repoussé afin d’atteindre le niveau de qualité que tout le monde attend de Lost Ark :

« Puisque les joueurs ont attendus si longtemps, nous voulons prendre le temps de bien faire les choses tout en assurant le bien être de nos équipes très travailleuses d’Amazon Games et Smilegate. Avec cela à l’esprit, nous avons pris la lourde décision de repousser le lancement de Lost Ark au début de l’année 2022. »

Un report qui pourrait ne pas être si lointain donc, étant donné que la fenêtre du début d’année 2022 est évoquée. Et en plus de cela, on aura même droit à une bêta fermée pour le jeu, qui ouvrira ses portes du 4 au 9 novembre prochain. Cette bêta fermée sera accessible pour celles et ceux ayant précommandé le pack Fondateur du jeu, et il est aussi possible de s’inscrire sur le site officiel, puis de croiser les doigts pour être invité.

Le studio précise également que dans les semaines à venir, il se fera moins silencieux, et la communication autour du jeu va grandement s’accélérer. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre vidéo dédiée au jeu pour en apprendre plus sur ce dernier.