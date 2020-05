Little Witch Academia: VR Broom Racing repousse sa sortie

Officialisé l’année passée et plutôt discret depuis, le jeu en réalité virtuelle Little Witch Academia: VR Broom Racing était censé sortir courant 2020. Finalement, avec la situation actuelle, le studio de développement a besoin d’un peu plus de temps et planifie à nouveau la sortie de leur titre.

La période de sortie balayée

Développé par le studio Univrs et réalisé par Junichi Yamamoto, Little Witch Academia: VR Broom Racing souhaite nous faire revivre l’une des activités principales de la série d’animation que certains ont certainement dû découvrir sur Netflix : la course de balais. Cela nous permettra de rencontrer à nouveau les personnages iconiques tout en parcourant diverses zones de Luna Nova.

Malheureusement, il faudra patienter un peu plus. Dans un récent communiqué, le studio explique que la sortie, fixée au moins de juin, a été bouleversée suite à « l’adoption des mesures de protection contre le COVID-19 », ce qui a entraîné un changement des plans. Désormais, la sortie est fixée fin 2020 sur Oculus Quest puis début 2021 sur PlayStation VR, Oculus Rift et SteamVR. Patience donc.